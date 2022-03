Théâtre au Vox – “Marius” Fort-Mahon-Plage Fort-Mahon-Plage Catégories d’évènement: Fort-Mahon-Plage

Somme

Théâtre au Vox – “Marius” Fort-Mahon-Plage, 30 septembre 2022, Fort-Mahon-Plage. Théâtre au Vox – “Marius” Fort-Mahon-Plage

2022-09-30 20:30:00 – 2022-09-30

Fort-Mahon-Plage Somme Fort-Mahon-Plage Somme Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage Marius, Fils de César, propriétaire du bar de la marine se trouve devant un dilemme. L’appel de la mer et son amour pour Fanny…

Fort-Mahon-Plage

