Théâtre au Vox – « Le parti du rire » Fort-Mahon-Plage, 27 janvier 2023, Fort-Mahon-Plage SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT DE FORT MAHON Fort-Mahon-Plage.

Théâtre au Vox – « Le parti du rire »

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

2023-01-27 – 2023-01-27

Fort-Mahon-Plage

Somme

Fort-Mahon-Plage

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Didier Gustin, Paul Dureau et Philippe Chevallier ont décidé de se présenter au suffrage de vos zygomatiques. Pour être candidats, ils ont créé leur propre formation : le Parti du Rire. Chacun dans sa spécialité, Philippe Chevallier la société et la culture, Paul Dureau la politique et Didier Gustin l’imitation, ils n’ont tous les trois qu’un seul et unique programme : Transformer les sanglots de l’actualité en larmes de rire. Venez partager une soirée avec les trois mousquetaires du rire! Trois épées qui traitent l’actualité à fleurets mouchetés !

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

Au cinéma le Vox (111 avenue de la plage)

Infos & Résa : Office de Tourisme +33 (0)3 22 23 36 00

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Didier Gustin, Paul Dureau et Philippe Chevallier ont décidé de se présenter au suffrage de vos zygomatiques. Pour être candidats, ils ont créé leur propre formation : le Parti du Rire. Chacun dans sa spécialité, Philippe Chevallier la société et la culture, Paul Dureau la politique et Didier Gustin l’imitation, ils n’ont tous les trois qu’un seul et unique programme : Transformer les sanglots de l’actualité en larmes de rire. Venez partager une soirée avec les trois mousquetaires du rire! Trois épées qui traitent l’actualité à fleurets mouchetés !

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

Au cinéma le Vox (111 avenue de la plage)

Infos & Résa : Office de Tourisme +33 (0)3 22 23 36 00

+33 3 22 23 36 00

Fort-Mahon-Plage

dernière mise à jour : 2022-12-13 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE FORT MAHON