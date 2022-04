Théâtre au Vox – “Juliette Drouet” Fort-Mahon-Plage, 17 juin 2022, Fort-Mahon-Plage.

Théâtre au Vox – “Juliette Drouet” Fort-Mahon-Plage

2022-06-17 – 2022-06-17

Fort-Mahon-Plage 80120

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

Mais qu’est-ce qui va donc pousser Kareen Claire à jouer un spectacle sur Juliette Drouet ? Certainement pas cette « Mademoiselle Juliette », théâtreuse populaire en son temps sacrifiant une liberté difficilement acquise à l’emprise d’un homme, fut-il Victor Hugo, et ce durant un demi-siècle ! Certainement pas non plus cet animal en laisse, cloîtrée, séquestrée observant le quotidien de son amant avec sa femme, depuis la fenêtre de sa geôle, dévorée par un amour irraisonné, le squelette rongé par la résignation. Non, Kareen Claire ne pouvait pas admirer cette femme-là. C’est donc bien « l’autre Juliette », cette amoureuse infiniment et indéfiniment passionnée par « son » Victor qu’elle va jouer. Juliette écrira plus de 22000 lettres à son géant, inspirant sa plume, sauvant sa vie et ses manuscrits. Ensemble, leurs voix se mesureront à la tempête de l’amour et à l’ouragan de la haine, aux souffles les plus terribles et les plus exaltants de notre mémoire. Pour sublimer leur passion, ils sauront toujours retrouver leurs chants, leurs accents les plus cristallins. Les dernières répliques de cette pièce musicale interrogent : « Je suis heureuse et fière de signer mon certificat de vie par ce seul mot « Je t’aime ». Le tout est de savoir qui les prononce : Juliette Drouet ou Kareen Claire ?

Tarif: Plein tarif 20€ – Tarif réduit (étudiant – demandeur d’emploi) 15€

+33 3 22 23 36 00

