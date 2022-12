Théâtre au Vox – « Fanny » Fort-Mahon-Plage, 22 septembre 2023, Fort-Mahon-Plage SIM Aisne/Oise/Somme HDF - OT DE FORT MAHON Fort-Mahon-Plage.

Théâtre au Vox – « Fanny »

111 avenue de la plage Fort-Mahon-Plage Somme

2023-09-22 20:30:00 – 2023-09-22

Fort-Mahon-Plage

Somme

Fort-Mahon-Plage

15 Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

« Fanny attend un enfant de Marius, le fils de César, parti en mer, et se trouve en situation déshonorante de fille-mère, incapable d’assurer son propre avenir et celui de son enfant. Sa mère Honorine, l’exhorte à épouser Panisse, riche commerçant de 30ans de plus qu’elle, afin de sauver l’honneur de la famille… »

Comédie de Marcel Pagnol

Théâtre au Vox organisé par le Casino de Fort-Mahon-Plage

« Fanny attend un enfant de Marius, le fils de César, parti en mer, et se trouve en situation déshonorante de fille-mère, incapable d’assurer son propre avenir et celui de son enfant. Sa mère Honorine, l’exhorte à épouser Panisse, riche commerçant de 30ans de plus qu’elle, afin de sauver l’honneur de la famille… »

Comédie de Marcel Pagnol

+33 3 22 23 36 00

Fort-Mahon-Plage

dernière mise à jour : 2022-12-09 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT DE FORT MAHON