Théâtre au Vox : “Droit dans mes bottes” Saint-Christoly-de-Blaye, 26 mars 2022, Saint-Christoly-de-Blaye.

Théâtre au Vox : “Droit dans mes bottes” Saint-Christoly-de-Blaye

2022-03-26 – 2022-03-26

Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

Une histoire familiale et intime entre un père et sa fille. Jeanne souhaite reprendre le flambeau de l'exploitation agricole. Seulement son père témoigne une réserve au projet de sa fille et se rebute à cette transmission. Face à ce conflit, se trouve leur voisin Edin qui tentera de les réconcilier tout en portant un regard philosophique sur le monde agricole d'aujourd'hui.

Marie Delmarès avec la Cie les Attracteurs étranges sauront vous captiver avec cette pièce de théâtre actuelle, riche de sens et de réflexions.

Création 2020 – Thème : le monde agricole, le déracinement, la transmission.

« Tu veux prendre les choses en mains ? Vas y ! Tu as fait une école, tu penses tout savoir. Mais tu sais rien. L’agriculture, ça s’apprend pas dans les écoles. Ca s’apprend avec l’expérience. » Marie Delmarès

Public : à partir de 12 ans

+33 5 57 42 50 40

Droit dans mes bottes

Saint-Christoly-de-Blaye

