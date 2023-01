Théâtre au Vox : Addition Saint-Christoly-de-Blaye, 11 février 2023, Saint-Christoly-de-Blaye Saint-Christoly-de-Blaye.

Théâtre au Vox : Addition

Le Vox Saint-Christoly-de-Blaye Gironde

2023-02-11 20:30:00 – 2023-02-11 22:00:00

Saint-Christoly-de-Blaye

Gironde

Saint-Christoly-de-Blaye

Comédie de Clément Michel – Durée : 1h30

Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant.

Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds, et tout d’un coup, le trio d’amis de longue date va imploser.

Une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong…

« On rit énormément. Cette pièce fine et intelligente qui n’est pas sans rappeler Art ou Le Prénom joue sur toute la gamme de l’émotion. » Le Point

« Une comédie parfaite qu’on peut aller voir en famille. » Valeurs Actuelles

