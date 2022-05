Théâtre au Village Trémel, 28 mai 2022, Trémel.

Théâtre au Village Trémel

2022-05-28 – 2022-05-28

Trémel Côtes d’Armor Trémel

Le Cabaret de la Lune nEntre 1860 et 1890, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier : la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une révélation de soi, et … des autres. Entre réalisme et fantaisie, le Cabaret de la lune nous fait voyager dans une autre époque artistique et humaine. On assiste à la fois à la vie d’une troupe en directe, en coulisse, en loge et à la fois à un spectacle avec des numéros d’avant 1900. Théâtre au Village souhaite faire découvrir des pièces de théâtre d’auteurs, de la littérature, le métier des artistes, aux habitants, dans une ambiance bucolique de fête et d’échanges, où public et artistes se côtoient. n(à partir de 10 ans) nSpectacle en intérieur en cas d’intempérie

Le Cabaret de la Lune nEntre 1860 et 1890, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier : la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Cette drôle de lune portera chacun à une révélation de soi, et … des autres. Entre réalisme et fantaisie, le Cabaret de la lune nous fait voyager dans une autre époque artistique et humaine. On assiste à la fois à la vie d’une troupe en directe, en coulisse, en loge et à la fois à un spectacle avec des numéros d’avant 1900. Théâtre au Village souhaite faire découvrir des pièces de théâtre d’auteurs, de la littérature, le métier des artistes, aux habitants, dans une ambiance bucolique de fête et d’échanges, où public et artistes se côtoient. n(à partir de 10 ans) nSpectacle en intérieur en cas d’intempérie

Trémel

dernière mise à jour : 2022-05-12 par