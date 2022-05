Théâtre au village Perros-Guirec, 26 mai 2022, Perros-Guirec.

Théâtre au village Jardin du Palais des Congrès 1 rue du maréchal Foch Perros-Guirec

2022-05-26 – 2022-05-26 Jardin du Palais des Congrès 1 rue du maréchal Foch

Perros-Guirec Côtes d’Armor

À 16h, le spectacle est destiné aux enfants avec la pièce Gabilolo. nGabilolo vient de faire les grands magasins. Épuisé, il s’assoupit sur un banc en attendant l’autobus. À son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de sa petite sœur Malolotte a disparu. Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que c’est une de ses six sœurs qui a volé le cadeau. Les enfants devront aider Gabilolo à deviner laquelle des sœurs de la Fée Licitée est la voleuse. À 20h, le spectacle est destiné aux adultes avec la pièce Le cabaret de la lune nEntre 1860 et 1890, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier : la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Renseignements : Jeudi 26 mai 2022, à 16h (pour les enfants) et à 20h (pour les adultes) nJardins du Palais des Congrès nGratuit nSans réservatio Service Culture, Vie Associative et Communication, 02 96 49 02 45

+33 2 96 49 02 45

À 16h, le spectacle est destiné aux enfants avec la pièce Gabilolo. nGabilolo vient de faire les grands magasins. Épuisé, il s’assoupit sur un banc en attendant l’autobus. À son réveil, le cadeau qu’il avait acheté pour l’anniversaire de sa petite sœur Malolotte a disparu. Il rencontre alors la Fée Licitée qui pense que c’est une de ses six sœurs qui a volé le cadeau. Les enfants devront aider Gabilolo à deviner laquelle des sœurs de la Fée Licitée est la voleuse. À 20h, le spectacle est destiné aux adultes avec la pièce Le cabaret de la lune nEntre 1860 et 1890, une troupe de comédiens débarque dans un village. Ils se préparent en coulisse, la vie de troupe va bon train, agitée par les querelles, les histoires d’amour, les personnalités qui se cherchent. Vient le moment du cabaret. Ce soir-là est un peu particulier : la lune bleue brille dans le ciel et tout ce petit monde se trouve étrangement troublé. Renseignements : Jeudi 26 mai 2022, à 16h (pour les enfants) et à 20h (pour les adultes) nJardins du Palais des Congrès nGratuit nSans réservatio Service Culture, Vie Associative et Communication, 02 96 49 02 45

Jardin du Palais des Congrès 1 rue du maréchal Foch Perros-Guirec

dernière mise à jour : 2022-05-13 par