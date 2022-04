Théâtre au temple Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Théâtre au temple Bergerac, 8 avril 2022, Bergerac. Théâtre au temple Temple de Bergerac Place du Docteur André Cayla Bergerac

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08 Temple de Bergerac Place du Docteur André Cayla

Bergerac Dordogne Bergerac Théâtre : Ponce Pilate- La mort de Judas, de Paul Claudel.

Vendredi 8 Avril à 20h30 au temple de Bergerac, place Cayla – Entrée Libre – Participation au profit de l’Entraide protestante.

Avec un temps d’échange sur le texte à la fin pour celles et ceux qui voudront rester. Théâtre : Ponce Pilate- La mort de Judas, de Paul Claudel.

Temple de Bergerac Place du Docteur André Cayla Bergerac

Catégories d'évènement: Bergerac, Dordogne
Lieu Bergerac
Adresse Temple de Bergerac Place du Docteur André Cayla
Ville Bergerac
Departement Dordogne

