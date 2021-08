Orthez Orthez Orthez, Pyrénées-Atlantiques Théâtre : Au plus noir d’une nuit terrible Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Théâtre : Au plus noir d’une nuit terrible Orthez, 17 octobre 2021, Orthez. Théâtre : Au plus noir d’une nuit terrible 2021-10-17 – 2021-10-17 Théâtre Francis Planté 23 place Mercadieu

Orthez Pyrénées-Atlantiques “Au plus noir d’une nuit terrible” de Wilfrid Renaud raconte l’histoire de Julie Valbel qui décide d’éclaircir le mystère entourant le suicide de Daniel, son père.

