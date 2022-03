Théâtre : Au pensionnat des toujours jeunes L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

dimanche 3 avril à 15:00

La troupe de théâtre “Les embruns “ de Planguenoual se produira à l’Ancre des Mots dimanche 3 avril avec sa pièce “ Au pensionnat des toujours jeunes “, une comédie de Jérôme Dubois. Dimanche 3 Avril à 15h00 L’Ancre des mots Entrée 7 euros Gratuit jusqu’à 11 ans Renseignements et réservations au 07 84 42 85 14

L'Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy

2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T17:00:00

