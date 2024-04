Théâtre Au Pays Montaut, samedi 13 avril 2024.

Le TRAC 47 vous propose une représentation théâtrale « Au Pays », en partenariat avec la Cie Vous Etes ici et la Cie L’Instant Propice.

Texte de Joséphine Serre, issu de trois dimanches de rencontres avec des agricultrices et agriculteurs et mise en scène de Xavier Czapla,

Avec 15 comédiens amateurs du 47.

Spectacle suivi d’un débat/échange avec les spectateurs autour du thème « l’agriculture, quel avenir? .

Début : 2024-04-13 16:00:00

fin : 2024-04-13

Montaut 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

