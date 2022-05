Théâtre au Musée : “Jean CHOUAN raconté par son frère” Musée Jean CHOUAN, 14 mai 2022 20:00, Saint-Ouën-des-Toits.

Nuit des musées Théâtre au Musée : "Jean CHOUAN raconté par son frère" Musée Jean CHOUAN Samedi 14 mai, 17h00, 20h00 Adultes : 10 € Enfants jusqu'à 14 ans : 5 € Tarif de soutien : 15 € Le spectacle ayant lieu en plein air, prévoir une tenue adaptée

Théâtre en plein air dans le décor historique de la Closerie des Poiriers

À l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, le Musée de la Chouannerie et de la Révolution accueille, en plein air, la pièce de Gilles Raab, « Jean Chouan raconté par son frère ».

**_En 1830, un vieux soldat républicain vient à la rencontre de René Cottereau, le frère de Jean Chouan._**

**_Les deux combattants se racontent leur guerre civile et poursuivent le combat des idées._**

**_À la fin de sa vie, le vieux chouan finit par douter et ne sait plus s’il faut croire en Dieu et en son Roi._**

**_La République a-t-elle gagné ?_**

Avec Gilles Raab dans le rôle de François Marest, Jean Luc Bansard dans le rôle de René Cottereau et Marie Ghislaine de Soras dans le rôle de Renée Cottereau.

Trois séances sont prévues : le vendredi 13 mai à 20h00, le samedi 14 mai à 17h00 et à 20h00.

_En cas de pluie, repli à la salle des fêtes de St Ouen des Toits_

Transformée en musée, la closerie des Poiriers à Saint-Ouën-des-Toits où vécut Jean Chouan et sa famille, est ouverte au public depuis 1989. Cette modeste demeure est aujourd’hui l’un des rares exemples d’habitation paysanne mayennaise à avoir conservé son aspect d’origine. Sa toiture en bardeaux de châtaignier, restituée par Jacques Boufflet, architecte des bâtiments de France, a redonné au bâtiment son cachet typique du XVIIIe siècle. Disposées sous le même toit, la salle commune, la chambre, l’étable, la pièce où mourut René – dernier survivant de la famille décimée par la Révolution – ont été remeublées selon les coutumes de l’époque et apportent à cette maison une note de vie indispensable.

Ce lieu historique, avec ses dépendances, la loge transformée en musée, le puits et le four à pain forment un ensemble exceptionnel.

A proximité de Laval, le musée Jean Chouan, dans son cadre champêtre, offre aux visiteurs une approche inhabituelle du monde paysan d’autrefois.

chemin et parking

path(way) and parking lot Adults: €10 Children up to 14 years: €5 Support price: €15 The show taking place in the open air, provide a suitable outfit Saturday 14 May, 17:00, 20:00

Transformed into museum, the flower-garden of Pear trees in Saint-Ouën-des-Toits where lived Jean Chouan and his family, is open to the public since 1989. This modest house is one of the rare examples of peasant mayennaise house today to have kept(preserved) its aspect of origin. His(Her,Its) roofing in shingles(hinnies) of chestnut, restored by Jacques Boufflet, French National Architect, restored in the building(ship) his(her,its) stamp(tablet) typical of the XVIIIth century. Arranged under the same roof, the common room, the room, the shed, the room where died René – the surviving last one of the family decimated by Revolution – was re-furnished(re-filled) according to customs of time(period) and brings to this house a note(mark) of essential life. This historic place, with its dependences(outbuildings), the changing room transformed into museum, the well and the oven with bread train(form) an exceptional set(group). Close to Laval, the Jean Chouan museum, in its village executive(frame), offer to the visitors an unusual approach of the previous peasant world. hearing impairment

Con motivo de la Noche Europea de los Museos, el Museo de la Chouannerie et de la Révolution acoge, al aire libre, la pieza de Gilles Raab, «Jean Chouan narrado por su hermano».

En 1830, un viejo soldado republicano llega al encuentro de René Cottereau, el hermano de Jean Chouan. Los dos combatientes se cuentan su guerra civil y prosiguen la lucha de las ideas. Al final de su vida, el viejo Chouan termina por dudar y ya no sabe si hay que creer en Dios y en su Rey.

¿Ha ganado la República?

Con Gilles Raab en el papel de François Marest, Jean Luc Bansard en el papel de René Cottereau y Marie Ghislaine de Soras en el papel de Renée Cottereau.

Están previstas tres sesiones: el viernes 13 de mayo a las 20.00 horas, el sábado 14 de mayo a las 17.00 y a las 20.00 horas. En caso de lluvia, repliegue a la sala de fiestas de St Ouen des Toits

Adultos: 10 € Niños hasta 14 años: 5 € Tarifa de soporte: 15 € El espectáculo tiene lugar al aire libre, proporcionar un traje adecuado Sábado 14 mayo, 17:00, 20:00

Les Poiriers 53410 SAINT OUEN DES TOITS 53410 Saint-Ouën-des-Toits Pays de la Loire