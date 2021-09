Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées, Trie-sur-Baïse Théâtre au Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse Trie-sur-Baïse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Théâtre au Monastère des Carmes Trie-sur-Baïse, 9 octobre 2021, Trie-sur-Baïse. Théâtre au Monastère des Carmes 2021-10-09 19:00:00 – 2021-10-09 TRIE-SUR-BAISE Monastère des Carmes

Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées Trie-sur-Baïse 15 EUR Réservation pour une ou deux représentations au 06 34 12 54 41. 19h L’Ours

20h Restauration et buvette sur place

21h Le cabinet de Martine laurentczk@gmail.com +33 6 34 12 54 41 Réservation pour une ou deux représentations au 06 34 12 54 41. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

