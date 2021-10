Théâtre : Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été Guingamp, 25 janvier 2022, Guingamp.

Théâtre : Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été 2022-01-25 20:30:00 – 2022-01-25 Théâtre du Champ-Au-Roy 1 Place du Champ au Roy

Guingamp Côtes d’Armor Guingamp

Comme beaucoup de français, Lilas et son frère Harwan ont une partie de leur histoire cachée de l’autre côté de la Méditerranée, en algérie. Une histoire qui bégaie, qui a besoin d’un pont pour aller d’un mot à l’autre. Une histoire nichée dans les plis de la société et dans la mémoire verrouillée de leur mère. Depuis toujours, Lilas a la nostalgie de ce pays qu’elle ne connaît pas, quand Harwan, lui, s’en désintéresse totalement, estimant que tout ça ne les a jamais regardés en face. Lilas, gravement malade, veut traverser la Méditerranée et Harwan veut l’en empêcher. La rencontre avec Méziane, algérien vivant en France depuis peu, musicien et prof d’arabe à ses heures perdues, va venir créer un lien entre ces deux pays qui ne se comprennent pas et cette fratrie qui ne se comprend plus. Pour adultes et adolescents.

service.culturel@ville-guingamp.com +33 2 96 40 64 45 https://www.villeguingamp.bzh/index.php/culture-et-patrimoine/theatre-du-champ-au-roy/programme-du-theatre

