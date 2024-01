Théâtre au jardin 2024 Saint-Fulgent-des-Ormes, jeudi 11 juillet 2024.

Théâtre au jardin 2024 Saint-Fulgent-des-Ormes Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-07-11

fin : 2024-07-14

Spectacles théâtre et lectures pour petits et grands dans 6 jardins du village

Lieux à venir

Saint-Fulgent-des-Ormes 61130 Orne Normandie cieekphrasis@aol.com



L’événement Théâtre au jardin 2024 Saint-Fulgent-des-Ormes a été mis à jour le 2024-01-23 par CdC des Collines du Perche Normand