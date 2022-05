Théâtre au Cinéma Cassis, 9 juin 2022, Cassis.

Théâtre au Cinéma Ciné Calanques 20 Avenue Dr Emmanuel Agostini Cassis

2022-06-09 20:10:00 – 2022-06-09 Ciné Calanques 20 Avenue Dr Emmanuel Agostini

Cassis Bouches-du-Rhône

Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse, le célèbre bourgeois de Molière.

Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.

Mise en scène de Valérie Lesort et Christian Hecq.



Infos et réservations :

Centre culturel 04 42 01 77 73.

En direct de La Comédie Française avec les comédiens de la troupe : “Le bourgeois gentilhomme” de Molière.

cinecalanques@orange.fr +33 4 42 01 77 73 http://www.cinecalanquescassis.fr/

Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en scène avec musique et danse, le célèbre bourgeois de Molière.

Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au ridicule.

Mise en scène de Valérie Lesort et Christian Hecq.



Infos et réservations :

Centre culturel 04 42 01 77 73.

Ciné Calanques 20 Avenue Dr Emmanuel Agostini Cassis

dernière mise à jour : 2022-05-10 par