Théâtre au château de Médavy Médavy Médavy Catégories d’évènement: Médavy

Orne

Théâtre au château de Médavy Médavy, 9 juillet 2022, Médavy. Théâtre au château de Médavy

Médavy Orne

2022-07-09 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-09 21:00:00 21:00:00 Médavy

Orne Médavy Pièce » La dernière nuit d’Aloysius Bertrand » Venez à la découverte d’un grand poète oublié du XIXème siècle. Le samedi 9 Juillet à 18h30. En Bonus venez faire la visite guidée du château à 17h30 avant la pièce uniquement sur réservation sur le site « Patrivia » Tarif 8 € Pièce » La dernière nuit d’Aloysius Bertrand » Venez à la découverte d’un grand poète oublié du XIXème siècle. Le samedi 9 Juillet à 18h30. En Bonus venez faire la visite guidée du château à 17h30 avant la pièce uniquement sur réservation sur le… +33 6 63 93 14 27 Pièce » La dernière nuit d’Aloysius Bertrand » Venez à la découverte d’un grand poète oublié du XIXème siècle. Le samedi 9 Juillet à 18h30. En Bonus venez faire la visite guidée du château à 17h30 avant la pièce uniquement sur réservation sur le site « Patrivia » Tarif 8 € Médavy

dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Médavy, Orne Autres Lieu Médavy Adresse Médavy Orne Ville Médavy lieuville Médavy Departement Orne

Médavy Médavy Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/medavy/

Théâtre au château de Médavy Médavy 2022-07-09 was last modified: by Théâtre au château de Médavy Médavy Médavy 9 juillet 2022 Médavy, Orne

Médavy Orne