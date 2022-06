Théâtre au château de Kervéatoux, à plouarzel ! Plouarzel, 26 juin 2022, Plouarzel.

Lieu-dit Kervéatoux Cour du château de Kervéatoux Plouarzel

2022-06-26 18:30:00 – 2022-06-26 20:30:00

Plouarzel 29810

A l’invitation de Monsieur Olivier De Taisne et de l’association « Les amis de Kervéatoux », la troupe TIPI de Porspoder (Théâtre Itinérant en Pays d’Iroise) jouera dans le cadre majestueux de la cour du château de Kervéatoux à Plouarzel !

« Monsieur Ribadier, le second mari d’Angèle, veuve jalouse et paranoïaque de feu Robineau, possède un truc imparable pour être libre de ses frasques. Il pratique l’hypnose et endort son épouse dès qu’il veut s’offrir de galantes compagnies. C’est le système Ribadier.

Mais chez Feydeau, les plus belles mécaniques se détraquent et quand survient Thommereux, l’ancien amoureux d’Angèle et Savinet le mari de la maîtresse du moment, rien ne va plus. Les répliques fusent tenant perpétuellement les spectateurs en haleine. Mensonges, quiproquos, jeux sur le langage, tout se conjugue dans un imbroglio indémêlable. »

Avec : Morgane Dimofski, Philippe Kermarrec, Franck Lannuzel, Marc Le Page, Jean-Luc Raguénès et Ysa Raguénès. Mise en scène de Marc Le Page.

franck.lannuzel16@gmail.com +33 6 76 34 54 45 https://www.kerveatoux.fr/

