Théâtre : Au camping du verre d’eau Théâtre des Jacobins Dinan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Théâtre : Au camping du verre d’eau Théâtre des Jacobins, 19 février 2023, Dinan . Théâtre : Au camping du verre d’eau Rue de l’Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Cotes-d’Armor Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

2023-02-19 – 2023-02-19

Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge

Dinan

Cotes-d’Armor Par la troupe Les Troubadours du Mont en Va

Comédie en 3 actes de Vivien Lheraux

La pièce conte l’histoire de plusieurs personnages hauts en couleurs, qui débarquent dans un petit camping au bord de la

Méditerranée. Et, cerise sur le gâteau, ‘mémé’ a mystérieusement disparu. Alors évidemment, rien ne va plus dans ce camping tranquille où tout le monde disjoncte ! Cette représentation est au bénéfice de l’ASA – Association Solidarité Afrique.

C’est une association d’aide au développement qui oeuvre à Kentzou au Cameroun, avec un objectif : donner à un maximum d’enfants les éléments fondamentaux de l’éducation, savoir lire, écrire, compter. jacquesrouedaeron@orange.fr https://asa-dupaysdedinan.monsite-orange.fr/ Théâtre des Jacobins Rue de l’Horloge Dinan

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Cotes-d'Armor Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Ville Dinan lieuville Théâtre des Jacobins Rue de l'Horloge Dinan Departement Cotes-d'Armor

Dinan Dinan Cotes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan /

Théâtre : Au camping du verre d’eau Théâtre des Jacobins 2023-02-19 was last modified: by Théâtre : Au camping du verre d’eau Théâtre des Jacobins Dinan 19 février 2023 Côtes-d’Armor Rue de l'Horloge Théâtre des Jacobins Dinan Côtes d'Armor Théâtre des Jacobins Dinan

Dinan Cotes-d'Armor