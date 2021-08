Théâtre – Atzerrian Lurra Garratz Hendaye, 10 septembre 2021, Hendaye.

Théâtre – Atzerrian Lurra Garratz 2021-09-10 21:00:00 – 2021-09-10 Espace Culturel Mendi Zolan 119 boulevard de la Mer

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

A partir de 13 ans.

Durée : 70 minutes.

Aurora Mora apporte les dernières retouches à son installation artistique lorsqu’elle reçoit l’appel qui va changer son existence à jamais.

Est-il possible de s’enraciner dans une terre étrangère ?

Est-il possible de prendre son envol malgré le poids de la famille et de la patrie ?

Et si nous devions décider du cours de notre vie en une nuit ?

Comme le proverbe le dit: “Atzerrian lurra garratz, hoña ibiñi egik baratz” (La terre étrangère est âpre. Mets-y les pieds, tu en feras un verger).

Réservations pour toute la soirée, avec les transports : places limitées.

Ou réservations uniquement pour la pièce de théâtre à Mendi Zolan.

+33 5 59 48 30 49

Service Culture – Ville d’Hendaye

dernière mise à jour : 2021-08-11 par