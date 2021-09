Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois, Oise Théâtre “Attention ! Sac poubelle égaré !” Crépy-en-Valois Crépy-en-Valois Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois

Oise

Théâtre “Attention ! Sac poubelle égaré !” Crépy-en-Valois, 2 octobre 2021, Crépy-en-Valois. Théâtre “Attention ! Sac poubelle égaré !” 2021-10-02 – 2021-10-02

Crépy-en-Valois Oise 5 La troupe Pas’Sages en Scène est de retour avec un nouveau spectacle !

Rendez-vous le samedi 2 octobre à 20h30 et le dimanche 3 octobre à 15h à la salle des fêtes. Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ jusque 15 ans.

Réservation conseillée au 06 81 51 91 05.

Pass sanitaire obligatoire. La troupe Pas’Sages en Scène est de retour avec un nouveau spectacle !

Rendez-vous le samedi 2 octobre à 20h30 et le dimanche 3 octobre à 15h à la salle des fêtes. Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ jusque 15 ans.

Réservation conseillée au 06 81 51 91 05.

Pass sanitaire obligatoire. +33 6 81 51 91 05 La troupe Pas’Sages en Scène est de retour avec un nouveau spectacle !

Rendez-vous le samedi 2 octobre à 20h30 et le dimanche 3 octobre à 15h à la salle des fêtes. Tarifs : 8€ pour les adultes et 5€ jusque 15 ans.

Réservation conseillée au 06 81 51 91 05.

Pass sanitaire obligatoire. Pixabay dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Crépy-en-Valois, Oise Autres Lieu Crépy-en-Valois Adresse Ville Crépy-en-Valois lieuville 49.23576#2.88694