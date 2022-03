Théâtre : Attention Le Havre, 3 mars 2022, Le Havre.

Théâtre : Attention Le Havre

2022-03-03 – 2022-03-03

Le Havre Seine-Maritime

Cie Akté

Débranchez les écrans, connectez les cerveaux !

La compagnie havraise Akté explore une fois de plus les bouleversements provoqués par l’irruption des technologies numériques dans nos vies avec sa nouvelle création, ATTENTION.

En l’espace de soixante ans, la première activité de l’homme après le sommeil est passée du travail au visionnage des flux d’images. Cela ne peut être sans conséquences sur nos comportements, notre lien à autrui et notre rapport à la réalité. Pour mettre en jeu et en théâtre ces nouveaux frottements qui nous transforment, Arnaud Troalic et Chloé Giraud utilisent les objets technologiques et les détournent pour créer le trouble d’une rencontre réelle.

Ils vous invitent à prendre part à la conférence du scientifique André Toujours, qui a peut-être trouvé la solution pour nous libérer de notre asservissement aux flux d’images. Saurez-vous mobiliser suffisamment de temps de cerveau disponible pour aller au bout de l’expérience ?

A partir de 14 ans

Durée : 1h10 environ

Tarif : 18€

+33 2 35 19 10 20 https://www.levolcan.com/saison/2122/attention

A partir de 14 ans

Durée : 1h10 environ

Tarif : 18€

Le Havre

