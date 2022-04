Théâtre Attention Fragile Arcachon, 17 mai 2022, Arcachon.

Théâtre Attention Fragile Café Théâtre Le Zèbre 24 Avenue de la République Arcachon

2022-05-17 – 2022-05-19 Café Théâtre Le Zèbre 24 Avenue de la République

Arcachon Gironde

Une comédie de Jean-Pierre Martinez mise en scène par Claude Labat

Après une ultime rupture, Fred a juré à sa meilleure copine qu’aucune fille ne dormirait chez lui jusqu’à la fin de l’année. Quelques mois plus tard, il est en passe de gagner son pari, et le gros chèque qui en constitue l’enjeu. Mais à la veille de Noël, on n’est jamais à l’abri d’un cadeau surprise. Ouvert à tous public. Sur réservation.

+33 6 85 96 59 87

