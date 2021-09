Remoulins Remoulins Gard, REMOULINS Théâtre (ATP) – Ventre / Un couple fou d’amour Remoulins Remoulins Catégories d’évènement: Gard

Théâtre (ATP) – Ventre / Un couple fou d’amour Remoulins, 30 septembre 2021, Remoulins. Théâtre (ATP) – Ventre / Un couple fou d’amour 2021-09-30 20:15:00 20:15:00 – 2021-09-30 21:40:00 21:40:00 Pont du Gard – Auditorium Pitot – Rive droite Avenue du Pont du Gard

Remoulins Gard Remoulins EUR Un jeune couple au bord de la rupture : elle a commis l’irréparable, lui est en état de choc. Pourtant, entre eux, la flamme demeure.Dans le huis-clos de leur chambre, ces deux amants, l’espace d’une nuit, s’interpellent, se déchirent et se retrouvent. atp.uzes.uzege@wanadoo.fr +33 4 66 03 14 65 https://www.atpuzes.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-12 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, REMOULINS Autres Lieu Remoulins Adresse Pont du Gard - Auditorium Pitot - Rive droite Avenue du Pont du Gard Ville Remoulins lieuville 43.94848#4.54098