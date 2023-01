THÉÂTRE : ATELIER PARENTS-ENFANTS Mayenne Mayenne Catégorie d’Évènement: Mayenne

THÉÂTRE : ATELIER PARENTS-ENFANTS Mayenne, 18 mars 2023, Mayenne . THÉÂTRE : ATELIER PARENTS-ENFANTS Boulevard François Mitterrand médiathèque Mayenne Mayenne médiathèque Boulevard François Mitterrand

2023-03-18 – 2023-03-18

médiathèque Boulevard François Mitterrand

Mayenne

Mayenne En compagnie de comédiens de la Cie T’Atrium, venez participer à un cycle de 3 ateliers parents-enfants autour de textes de théâtre. Dans une ambiance conviviale, ces séances seront l’occasion de découvrir la pratique théâtrale ainsi que ses auteurs. Duos parent-enfant | A partir de 10 ans Réservation obligatoire au 02 43 11 19 71 Au premier semestre 2023, la médiathèque de Mayenne met un coup de projecteur sur le théâtre, avec une exposition de costumes de théâtre, une rencontre et un atelier avec une costumière, des ateliers de théâtre parents-enfants. mediateque@legrandnord.fr +33 2 43 11 19 71 https://www.legrandnord.fr/actualite/coup-de-theatre/ médiathèque Boulevard François Mitterrand Mayenne

dernière mise à jour : 2023-01-11 par

Détails Catégorie d’Évènement: Mayenne Autres Lieu Mayenne Adresse Mayenne Mayenne médiathèque Boulevard François Mitterrand Ville Mayenne lieuville médiathèque Boulevard François Mitterrand Mayenne Departement Mayenne

Mayenne Mayenne Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mayenne/

THÉÂTRE : ATELIER PARENTS-ENFANTS Mayenne 2023-03-18 was last modified: by THÉÂTRE : ATELIER PARENTS-ENFANTS Mayenne Mayenne 18 mars 2023 Boulevard François Mitterrand médiathèque Mayenne Mayenne mayenne

Mayenne Mayenne