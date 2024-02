Théâtre ATA Stand’Arts Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs, jeudi 22 février 2024.

Finistère

Spectacle « Les Voyageurs Insolites », création de Samuel et de la troupe.

Théâtre à tendance circassien

Durée 45 minutes

Tout public à partir de 8 ans

Accompagné par Danielle Le Pierrès, Cie Le P’tit Cirk

A propos du spectacle

C’est un voyage immobile,

en train …

des fois

Qui transporte des voyageurs

pas immobiles,

Des voyageurs insolites

aux caractères bien trempés

Ils sont absurdes, joueurs, physiques

Mais ils sont aussi trèèèèèès poètes

Laissez-vous voyager dans l’univers décalé de cette horde d’êtres indisciplinés

et si attachants

L’atelier théâtre en psychiatrie existe depuis 1980, patients et soignants s’engagent dans un contrat et sur scène ensemble. Pendant un an et demi se succèdent des improvisations, la création d’une pièce originale avec écriture, la création des décors et costumes, les répétitions.

Nous sommes cette année accompagnés par Danielle Le Pierrès, actrice de cirque, trapéziste et co-directrice artistique du P’TIT CIRK. Puis vient la tournée des spectacles pendant 6 mois (théâtres municipaux, centres hospitaliers, centres socioculturels, maisons de retraites, écoles, festivals amateurs, colloques). .

Début : 2024-02-22 20:30:00

fin : 2024-02-22 21:30:00

Rue Park Ar Roudour Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne asso.stand-arts@ch-morlaix.fr

