Les Gens qui dansent Théâtre Astrée Villeurbanne, 31 janvier 2024, Villeurbanne.

Les Gens qui dansent Mercredi 31 janvier 2024, 18h18 Théâtre Astrée 12 € / 6 € / gratuit enfant. Réservation conseillée

Les gens qui dansent a de particulier qu’elle est portée collectivement par l’ensemble des danseurs, interprètes, chorégraphes engagés sur le projet. La richesse et la singularité de cette rencontre résident dans la réunion de leurs différents parcours de vie, parcours de danse, identités et origines ; particularités qui leur permettent non pas de se diviser, mais au contraire, de créer, en s’unifiant.

La philosophie de cette pièce repose donc sur la mise en mouvement et en corps des valeurs de fraternité qu’ils souhaitent mettre en avant.

La matière première sera le corps et ses capacités infinies de transformation, transcendée par une musique séculaire et une scénographie épurée. C’est une danse brute que les quatre interprètes recherchent, une danse et une parole instinctives issues de la magie et de l’effusion de leur rencontre.

Ce n’est pas avant, dans l’antre du mental de chacun, que l’acte créateur se met en mouvement mais c’est bien dans le studio, sur le vif, qu’il sera peu à peu façonné grâce à la confiance, au lâcher-prise et aux mécanismes de la création instantanée.

Ce mode de création sera empreint de la sincérité de leur relation, de la joie de se retrouver alors traduites et exprimées au plateau.

Pour approfondir et ancrer les liens existants, les danseurs travailleront autour des systèmes du corps et plus précisément les membranes du corps. Ils partageront et intégreront la physicaliste et la musicalité de chacun pour créer une partition commune qui deviendra alors l’écrin mettant en lumière chaque singularité.

Compagnie Passaros et compagnie Col’Jam

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 44 79 45 https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/ https://linktr.ee/TheatreAstree [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-astree.mapado.com/ »}] Le théâtre de l’Université Lyon 1, résolument ouvert sur la ville de Villeurbanne et à tous les publics. Bus C26 arrêt La Doua Bus | C17 arrêt CNRS | Tramway T. 1 et T. 4 arrêt La Doua – Gaston Berger

2024-01-31T18:18:00+01:00 – 2024-01-31T19:45:00+01:00

