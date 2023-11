Curiosité Théâtre Astrée Villeurbanne, 30 janvier 2024, Villeurbanne.

Grand Central Station, New York City, 1930.

Elliot, secoué d’un formidable espoir de vie meilleure, a quitté le petit port d’Angleterre pour tenter sa chance aux États-Unis. Ellis Island, Miss Liberty, le Chrysler building… Tout cela le faisait rêver en grand, mais la récession fait rage, jetant à la rue les plus malchanceux. Elliot survit en cirant les souliers des gentlemen voyageurs. Un jour, tiraillé par la faim, l’orphelin est attiré par le tintement d’une valise abandonnée. Quelques notes de musique s’en échappent. Elliot les reconnaît, la mallette aussi lui semble familière… Il s’en empare et l’ouvre. Elliot est alors embarqué dans une folle aventure imaginaire, faite de magie, de féérie et de rencontres surréalistes…

L’orphelin, au travers de ses souvenirs, remontera le cours du temps retrouvera-t-il la douceur de l’amour d’une famille, la bienveillance d’une marraine et le goût de l’espérance ? Finalement la curiosité n’est pas toujours un vilain défaut…

