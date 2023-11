Le Magasin des suicides Théâtre Astrée Villeurbanne, 23 janvier 2024, Villeurbanne.

Le Magasin des suicides Mardi 23 janvier 2024, 19h19 Théâtre Astrée 12 € / 6 € / gratuit enfant. Réservation conseillée

Vous avez raté votre vie ? Avec nous, vous réussirez votre mort ! Imaginez un magasin où l’on vend depuis dix générations tous les ingrédients possibles pour se suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et l’humeur sombre jusqu’au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre… Une fable déconcertante, grinçante et irrespectueuse.

compagnie Nandi.v

spectacle en diptyque avec Charly 9

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le théâtre de l'Université Lyon 1, résolument ouvert sur la ville de Villeurbanne et à tous les publics. Bus C26 arrêt La Doua Bus | C17 arrêt CNRS | Tramway T. 1 et T. 4 arrêt La Doua – Gaston Berger

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-23T19:19:00+01:00 – 2024-01-23T20:45:00+01:00

comédie théâtre