Fiasco Théâtre Astrée Villeurbanne, 18 janvier 2024, Villeurbanne.

Fiasco Jeudi 18 janvier 2024, 19h19 Théâtre Astrée 12 € / 6 € / gratuit enfant. Réservation conseillée

Fiasco nous parle avec allégresse de ce qui échoue à nous relier, de ce qui entrave l’humanité dans nos dialogues. On y voit des postures gorgées de symboles qui nous entourent mais qui s’emparent aussi de la liberté d’être en désaccord, de faire partie d’un groupe malgré tout et de prendre plaisir par-dessus tout. Quel genre de « citoyens gestuels » s’exposent alors à nos sensibilités ? Quelle forme de communauté, de manière d’être ensemble est la leur ? La nôtre ?

Ce Fiasco comme une traversée, nourrie par l’iconographie punk et le plaisir transgressif, presque enfantin, propre à ce mouvement. Les corps détournent et manipulent l’autorité, notamment celle de la musique sur le mouvement. Un Fiasco bruyant, décharge d’énergie, face auquel chacun peut voir ce qui le fait rire, ce qui le fait grincer, ce qu’il y a d’optimiste et ce qui coince, comme un zoom par la danse sur les tensions d’époque qui traversent nos corps.

collectif Es

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100

danse contemporain

Romain Tissot