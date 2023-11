La Dernière Grimace Théâtre Astrée Villeurbanne, 16 janvier 2024, Villeurbanne.

La Dernière Grimace Mardi 16 janvier 2024, 19h19 Théâtre Astrée 12 € / 6 € / gratuit enfant. Réservation conseillée

L’Histoire de Smesny, clown génial qui mourut à Terezin avec 480 enfants qu’il accompagna « sur le pont sans retour des ténèbres ».

« Je suis le grand clown de l’humanité, mieux que Footitt et Chocolat, plus fort que Fratellini, plus grand que Grock (…) je suis la marionnette du dieu du cirque, le Guignol du chapiteau, le Gaspard de la sciure, l’Arlequin de la délivrance par le rire… En ce jour où le clown pleure, il est temps que je tire ma révérence à cette chienne d’existence ! Je me laisse enfermer avec les enfants (…) je veux mourir avec eux et faire de mon dernier éclat de rire, cassé et faussé, la grimace qui témoignera de l’horreur insolente de la vie… »

théâtre Espace 44

