Muriel Boulay explore sa mémoire et son parcours singulier qui traverse vingt-cinq ans de danse, classique puis contemporaine, de petit rat de l’Opéra de Paris à Jean-Claude Gallotta, des Ballets Félix Blaska à l’Opéra de Lyon. À mi-chemin entre récit et performance, Muriel Boulay révèle son quotidien, ses rêves et ses rencontres artistiques. Elle dit le corps, l’effort, les sensations et les émotions de la scène. Au fil du spectacle, photos et vidéos font revivre des réminiscences et chorégraphies.

Journal intime et universel, Danseuse raconte l’histoire d’une artiste et une page de l’histoire de la danse.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100

2023-12-05T19:19:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

théâtre conférence

Marc Philippe