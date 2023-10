projection – Girl, Lukas Dhont Théâtre Astrée Villeurbanne, 4 décembre 2023, Villeurbanne.

projection – Girl, Lukas Dhont Lundi 4 décembre, 18h18 Théâtre Astrée entrée libre sans inscription nécessaire

Lara, adolescente belge introvertie de 15 ans, s’impose une discipline stricte pour devenir danseuse étoile. Avec l’appui de sa professeure de danse classique qui croit en elle, elle va au bout de ses possibilités physiques par un travail acharné, supportant avec stoïcisme les souffrances que lui infligent ses pieds meurtris. Femme trans assignée homme à sa naissance, elle prend la décision de s’hormoner et d’avoir recours à de la chirurgie, avec l’appui de son père, bienveillant et compréhensif. Mais elle perd patience quand la thérapie hormonale s’avère trop lente. En outre, les moqueries de ses camarades de danse, et ses premiers émois amoureux teintés de honte, rendent son parcours de danseuse, ses rapports humains et son équilibre mental très fragiles.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100

film cinéma

Girl (2018)