Master class danse avec Eugenie Rebetez : Mon corps ma bataille Lundi 4 décembre, 12h30 Théâtre Astrée gratuit, inscription obligatoire

Pour Eugénie Rebetez, danseuse et chorégraphe suisse, écouter son corps et prendre conscience de ses limites est une forme de résistance. Elle se place ainsi à contre-courant de notre société de superlatifs, de croissance rapide et d’exaltation. En travaillant avec lenteur et en profondeur, elle réagit de manière organique. En tant qu’artiste de scène, Eugénie Rebetez défend un humour du corps vulnérable, un humour profond et sensuel, un humour fin et mystérieux. La danse lui permet de travailler une matière invisible, intime, émotionnelle, instinctive. Elle conçoit la danse comme une révolte silencieuse. Dans cette master class intitulée Mon corps ma bataille, Eugénie Rebetez propose un échange, avec des mots et avec le corps, autour de la question de l’intime en tant qu’espace de liberté à se réapproprier.

Dans le cadre de la semaine Corps Hors Normes

La semaine Corps Hors nomes propose trois formats, un spectacle, un film et une master class de danse, pour aborder la question des corps qui ne correspondent pas à la norme que l’on s’imagine d’un danseur ou une danseuse. Eugénie Rebetez montre, en vous l’enseignant, que l’on peut danser sans être mince. Lara, l’héroïne de Girl, dresse un parallèle entre son parcours de ballerine et sa transidentité. Enfin, Muriel Boulay, raconte sa vie de danseuse étoile, de sa jeunesse, jusqu’à ce qu’elle devienne trop vieille pour danser sur pointes.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 44 79 45

