Trovaores – Antonio Placer Quartet Théâtre Astrée Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne.

Antonio Placer Quartet

Sur scène, quatre artistes prennent plaisir à se retrouver pour créer une histoire musicale : deux voix rugueuses, vibrantes, profondes, complémentaires et contrastées, soutenues par des musiciens hors pair provenant d’horizons divers, sorte de passerelle entre les Suds d’ici et d’ailleurs. Ainsi, ils croisent deux univers artistiques et poétiques qui imposent l’émotion. On passe alors du flamenco le plus essentiel aux sonorités du jazz ou de la Trova poétique hispanique comme galicienne. Entre respiration salvatrice et rythme incandescent, la virtuosité du guitariste, le timbre envoutant des deux chanteurs et l’intensité d’un danseur de flamenco dont les moindres gestes sont habités par la musique de son âme, nous emportent progressivement, mais surement, dans une spirale où le chant, la danse et la musique fusionnent dans une symbiose exceptionnelle.

Théâtre Astrée 6 avenue Gaston Berger Villeurbanne Villeurbanne 69100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:19:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

