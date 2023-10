Trovaores – Antonio Placer Quartet Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 30 novembre 2023, Villeurbanne.

Au cœur des montagnes enneigées de Grenoble et de Grenade, le spectacle musical TROVAORES est le fruit d’un croisement ardent entre plusieurs musiques pour donner naissance à un art musical à la fois traditionnel et coloré de modernisme, le « Trova-Flamenca ». Une histoire musicale faite de normes et de transgressions, ventilée en sept tableaux évoquant l’union des improbables, lorsque le Duende, qui signifie en flamenco l’engagement d’un individu qui ne triche pas avec ses émotions, l’entraîne dans une spirale où le chant, la danse et la musique fusionnent dans une symbiose exceptionnelle.

Antonio Placer, chant – Javier Rivera chant, palmas – Juan Antonio Suarez dit Canito, guitare – Abel Harana, danse, palmas.

Tarif : tarif 12€/ réduit 6€/ gratuit étudiant et -18ans

Réservation : https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/trovaores-30-11/

Lieu : Théâtre Astrée – VILLEURBANNE

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6, avenue Gaston berger Campus LyonTech – La Doua Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T19:19:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00

