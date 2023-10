Je… de miroirs Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 29 novembre 2023, Villeurbanne.

Je… de miroirs Mercredi 29 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 € / gratuit enfant et étudiants

Sourd né d’une famille de musiciens (père première basse à la Scala de Milan et soliste à la Radiodiffusion Française, mère pianiste) et lui-même père d’une chanteuse issue de la Manufacture de la Chanson, Joël Chalude crée Je… de miroirs à la fois comme un refus des postulats confortables sur la surdité et une envie joyeuse de reconstituer le chaînon manquant de sa famille sans pour autant renier ce qui fait son autre spécificité et donne tout son sens à son parcours d’artiste : la langue des signes.

Suite de textes personnels et de textes empruntés à l’immense Jacques Brel, le spectacle nous relate dans une subtile palette de rires et d’émotions, les contradictions d’artiste, de militant et d’homme qu’est Joël Chalude. Il ne chante pas toujours juste mais il joue toujours vrai.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100

