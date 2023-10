Le Médecin malgré lui Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 28 novembre 2023, Villeurbanne.

Le Médecin malgré lui Mardi 28 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 € / gratuit enfant et étudiants

Cette fois, Sganarelle, le mari de Martine, mérite une bonne punition ! Pour se venger de son époux qui l’a battue, elle fait croire qu’il est un brillant médecin… Et voilà le bûcheron contraint de soigner Lucinde : promise par son père à un homme qu’elle n’aime pas, la jeune femme a subitement perdu la parole. Sganarelle réussira-t-il à se tirer d’affaire sans prendre trop de coups de bâton ?

Savoureuse satire de la médecine, cette comédie nous invite aussi à réfléchir sur les relations entre les hommes et les femmes, et à interroger les figures d’autorité, quelles qu’elles soient.

Acting Studio Friends / Mascarille Théâtre

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T19:19:00+01:00 – 2023-11-28T21:00:00+01:00

