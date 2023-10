Uma Historia So (une histoire seule) Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 23 novembre 2023, Villeurbanne.

Uma Historia So (une histoire seule) Jeudi 23 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 € / gratuit enfant et étudiants

Spectacle en portugais surtitré en français

Chaque histoire répète des schémas, qu’ils soient désirés ou non. Chaque histoire est également la quête de quelque chose de nouveau, quelque chose qui se présente comme unique, et ainsi, après tant de tours au même endroit, trouve une sortie alternative. Une seule histoire est un récit qui traverse les générations et se penche sur la relation entre un père et une fille.

La dramaturgie hybride, qui oscille entre l’autobiographie et la fiction, permet à l’acteur Conde Baltazar de raconter, à travers le théâtre et la danse, une expérience (parmi tant d’autres) de paternité. « Personne n’est préparé à être père, on ne le devient qu’en l’éprouvant ».

Une seule histoire parle des lacunes de compréhension que nous portons tous en nous, de ce moment où le non se transforme en oui, et où le cours de l’histoire prend une autre direction. Elle traite de la façon d’être père aujourd’hui, d’abandonner les répétitions et de trouver un autre chemin. « Papa, emmène-moi faire un tour en train ? ».

Dramaturgie et performance : Conde Baltazar

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:19:00+01:00 – 2023-11-23T20:45:00+01:00

