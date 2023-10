George Dandin Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 22 novembre 2023, Villeurbanne.

George Dandin Mercredi 22 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 € / gratuit enfant et étudiants

George Dandin, paysan très fortuné, décide de s’élever dans l’échelle sociale. Pour cela, il rachète les dettes d’un couple d’aristocrates de province qui, en échange, lui offrent un titre et une épouse, leur fille, Angélique. L’affaire ne semble pas si bonne pour lui. Entre le désir de liberté de sa femme, courtisée par un gentilhomme libertin, l’absence de considération de ses beaux-parents, et la complicité de la suivante d’Angélique, il va avoir bien du mal à faire entendre son bon droit.

Comme dans toute comédie, la farce est drôle autant que noire. George dandin, c’est la cruauté du mépris de classe, c’est un homme qui ne maîtrise ni codes ni usages des dominants, au point de se faire humilier. Face à lui, la force de caractère, l’intelligence d’une jeune femme emprisonnée dans un carcan social régi par sa noblesse et la cupidité de ses parents. George Dandin et Angélique, deux caractères opposés qui luttent l’un contre l’autre, et qui pourtant désirent la même chose.

compagnie Athenades

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-astree.mapado.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T19:19:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

2023-11-22T19:19:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

Alice Creux