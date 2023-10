Masonn Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Masonn Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 16 novembre 2023, Villeurbanne. Masonn Jeudi 16 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 €, gratuit enfant et étudiant Mettant en lumière ce qui, dans la mécanique d’un système mondialisé, nous coupe de notre humanité, Max Diakok explore dans Masonn (murs en créole) le thème de l’altérité : l’autre-miroir, l’autre monstrueux, le regard sur l’autre source d’illusions. Dans une écriture contemporaine, les gestuelles s’entrecroisent empruntant au Gwoka et au Hip hop. Max Diakok a voulu mettre en valeur la façon dont la relation entre des singularités devient un objet de malentendus renforcés par le dispositif vidéo-scénographique. Quand s’effondrent les murs, quelles rencontres sont possibles ? Compagnie Boukousou Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-astree.mapado.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

