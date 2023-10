L’Envol Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 14 novembre 2023, Villeurbanne.

L’Envol Mardi 14 novembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € / 6 €, gratuit enfant et étudiant

L’Envol raconte par la danse l’histoire de trois personnages évoluant dans un monde où l’objet baguette est devenu la ressource première, motrice de toute action : elle donne la direction, nourrit les pensées, construit les corps, organise l’espace, et la rumeur court qu’elle pourrait même prédire l’avenir ! Que se passe-t-il lorsque la ressource vient à manquer et que l’on se retrouve seul aux manettes à prendre ses propres décisions ?

Ode à la légèreté, L’Envol invite au voyage à la lisière des contrées fantastiques et à mettre en mouvement son imagination. Librement inspiré du récit de Peter Pan et Wendy de J. M. Barrie, il est question d’écoute, d’empathie, de prise de risque, de dire oui, de dire non, et de se projeter, petits et grands, dans un monde qui bouge plus vite que son ombre.

collectif Parade

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Michel Leclere