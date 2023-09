Yiazaal Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 19 octobre 2023, Villeurbanne.

Yiazaal Jeudi 19 octobre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € plein tarif / 6 € tarif réduit / gratuit enfant et étudiant

« Pays Perdu. Le corps est mon territoire »

Yiazaal raconte l’histoire d’un homme qui a connu l’exode, la séparation et la terreur. L’histoire d’un homme; le reflet d’un peuple ; le portrait de toute une humanité.

Le chanteur du groupe, Yazan Al-Mashni, originaire de Palestine nous emmène entre les lumières douces de sa région natale et les couleurs intenses des conflits qui s’y déroulent. Par sa musique, il transcende la douleur des drames et des tragédies pour un moment de tendresse infinie.

Yiazaal quartet où puissance, douceur et profondeur cohabitent avec les tonalités d’orient. La guerre laisse la place à l’amour, les massacres au phénix. La distance donne de la hauteur. Pays perdu, le corps est mon territoire.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/onysos-le-furieux-18-10/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:19:00+02:00 – 2023-10-19T20:30:00+02:00

2023-10-19T19:19:00+02:00 – 2023-10-19T20:30:00+02:00

Floxus