Onysos le Furieux

Mercredi 18 octobre, 19h19
Théâtre Astrée – Université Lyon 1
Villeurbanne

12 € plein tarif / 6 € tarif réduit / gratuit enfant et étudiant

Un vieillard assis sur le quai d'un métro à New-York. Il s'appelle Onysos et a plusieurs milliers d'années d'existence. Il raconte son histoire. Une histoire violente, sensuelle, faite de fuites et de combats. C'est la vie d'un révolté face à l'oppression qui cherche un sens à son existence, qui cherche le rôle qu'il peut jouer dans la société des hommes.

2023-10-18T19:19:00+02:00 – 2023-10-18T21:00:00+02:00

