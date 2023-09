L’Affaire Correra Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 6 octobre 2023, Villeurbanne.

L’Affaire Correra Vendredi 6 octobre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € plein tarif / 6 € tarif réduit / gratuit étudiant et enfant

Nous sommes dans le quartier imaginaire de La Péruche. Deux immeubles vont y être abattus. Deux employés du bailleur social rencontrent les habitants concernés, afin de leur proposer de nouveaux logements. L’une d’elle, Madame Correra, refuse les propositions qu’on lui fait, sans que ses raisons soient très claires. Autour de l’obstination de Madame Correra se déploie un large récit, qui mêle politiques et travailleurs sociaux, anciens et nouveaux habitants du quartier, destins heureux et vies brisées…

En partenariat avec le TNP Villeurbanne.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/event/laffaire-correra-6-10/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T19:19:00+02:00 – 2023-10-06T21:00:00+02:00

