Mémoires collectées Mardi 3 octobre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € plein tarif / 6 € tarif réduit / gratuit étudiant et enfant

18 Mars 1962, les accords d’Evian sont signés et le Général de Gaulle annonce un cessez-le-feu marquant la fin de la guerre d’Algérie. À travers les histoires de différents personnages, évoluant sur des temporalités allant de 1945 à 2022, le spectateur est amené à observer trois familles, trois générations qui vivent et racontent, voyageant entre les deux pôles France / Algérie, ce que fut l’intime de cette guerre, les conséquences de la non-transmission, les traumatismes de ce que l’on commence enfin à déplier. Entre humour et moments suspendus de témoignages, ces personnages donnent corps à la mémoire et aux paroles rapportées d’hier et d’aujourd’hui.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T19:19:00+02:00 – 2023-10-03T21:00:00+02:00

