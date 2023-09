Musiques afro-latines Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 26 septembre 2023, Villeurbanne.

Musiques afro-latines Mardi 26 septembre, 19h19 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 12 € plein tarif / 6 € tarif réduit / gratuit étudiant et enfant

Cette soirée, organisée par Inés Vicente Navarro, l’association ENSeguida, et portée par le Colectivo Cimarrones, vous propose de plonger au cœur des héritages afro-latins péruviens et colombiens. Sur scène, deux groupes et trois danseurs et danseuses s’y rencontreront pour la première fois. La Machete d’un côté, trio de musique afro-péruvienne, et Malambo de l’autre, trio de musique afro-colombienne. Ils proposent une rencontre unique et inédite entre des genres musicaux distincts mais qui partagent des racines communes. Le cajón péruvien se mélangera à l’alegre colombien, la tambora, aux mélodies riches et complexes de la guitare criolla, et les voix de l’ensemble des musiciens et musiciennes vont se marier dans un métissage singulier et puissant.

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:19:00+02:00 – 2023-09-26T20:30:00+02:00

