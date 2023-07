Lancement de saison – Lévitation Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne, 19 septembre 2023, Villeurbanne.

Lancement de saison – Lévitation Mardi 19 septembre, 18h30 Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit

Pour la première fois depuis de nombreuses années le Théâtre Astrée – Université Lyon 1 organise un lancement de saison festif ! Venez découvrir la saison 2023 – 2024 en extérieur, à l’amphi de plein air, dans le square Evariste Gallois.

On vous présentera les spectacles de la saison à venir ainsi que la nouvelle plateforme de billetterie. Vous pourrez également acquérir vos billets en ligne et même votre abonnement directement sur place.

Boissons et nourriture vous seront offerts !

Puis restez une fois la nuit tombée pour assister au spectacle Lévitation de la compagnie Au delà du bleu, un spectacle de danse acrobatique et de vidéo.

Une plongée culturelle et sportive dans le quotidien de l’homme chauve-souris ! Lévitation aborde le mouvement de l’air et sa composition visuelle et met en évidence le lien entre la danse, l’art visuel et la pratique de la wingsuit dans son élément naturel, la montagne. Au menu, des expéditions, de l’apesanteur et de l’adrénaline pour un spectacle à 360 degrés.

Déroulé de la soirée

18 h 30 : accueil

18 h 45 : présentation de saison en présence de Stephan Meynet, programmateur, Jean-Marc Chovelon, chargé de Mission Culture, Charlotte Dufour, responsable administrative, suivi d’une présentation de la billetterie en ligne par Justine Vincenti, et de toute l’équipe du Théâtre Astrée

19 h 30 : cocktail offert

20 h 30 : spectacle d’ouverture, en plein air, Lévitation, compagnie Au-delà du bleu

Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100 Croix-Luizet Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://theatre-astree.univ-lyon1.fr/reservations/ »}, {« type »: « email », « value »: « justine.vincenti@univ-lyon1.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T21:30:00+02:00

Guillaume Ducreux