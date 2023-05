Astrée : Gaming Series Théâtre Astrée – Université Lyon 1 Villeurbanne Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne Astrée : Gaming Series Théâtre Astrée – Université Lyon 1, 9 juin 2023, Villeurbanne. Astrée : Gaming Series 9 – 11 juin Théâtre Astrée – Université Lyon 1 gratuit Le festival Astrée : Gaming Series offre la possibilité de jouer à une sélection de jeux, seul ou à plusieurs, et propose différentes animations culturelles.

Pour la deuxième édition, la Mission culture a confié la programmation jeux vidéo du festival à un comité d’étudiants bénévoles, qui travaille en collaboration avec l’équipe du Théâtre Astrée / Mission Culture pour proposer une sélection de jeux vidéo et d’animations culturelles autour du thème annuel.

Le thème est Le Dixième Art. Théâtre Astrée – Université Lyon 1 6 avenue Gaston Berger, Villeurbanne Villeurbanne 69100

2023-06-09T14:00:00+02:00 – 2023-06-09T22:00:00+02:00

